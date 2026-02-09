الوادي.. القبض على المشتبه بهم في جريمة قتل شخص وحرق سيارته

تمكن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالرقيبة في الوادي، من فك لغز جريمة حول قضية تكوين جمعية أشرار لغرض ارتكاب جناية والقتل العمدي، والحرق العمدي لملك الغير، والقبض على المشتبه فيهم في ظرف وجيز أقل من 24 ساعة.

وحسب بيان لذات المصالح، تعود وقائع القضية إلى تلقي الفرقة بلاغ من طرف استعجالات مستشفى ولاية الوادي عن وفاة شخص إثر تعرضه لإصابات بليغة على مستوى أنحاء الجسم.

وفي نفس السياق تلقت الفرقة بلاغ أخر من طرف أفراد الحماية المدنية بالرقيبة مفادها وجود سيارة محترقة على مستوى الطريق الوطني 48.

وبعد التحقيق تبين بأن الحادثة لها علاقة بقضية وفاة الشخص بعد الإستغلال الأمثل لمسرح الجريمة وتنشيط عنصر الاستعلامات تم تحديد هوية الأشخاص المشتبه فيهم في القضية. ليتم توقيفهم في ظرف أقل من 24 ساعة واقتيادهم إلى مقر الفرقة المواصلة التحقيق.

كما فتحت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالرقيبة، تحقيقا في القضية وسيتم تقديم الموقوفين أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا.