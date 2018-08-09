الوادي.. المجاهد البطل أحمد بروبة في ذمة الله

انتقل إلى رحمة الله المجاهد أحمد بروبة المعروف بـ”بدة لمهيري” في ولاية سطيف.

الفقيد من عائلة ثورية هو وجميع إخوته ولد عام1943بالوادي.

إلتحق بصفوف جيش التحرير في شهر جانفي 1959 بمنطقة الماء الأبيض بتبسة.

كان تابعا بمنطقة الشرق الجزائري، شارك في عدة عمليات ضد العدو الفرنسي كان ضمن المنطقة تبسة إلى غاية ولاية الطارف.

كان يشتهر بشجاعة لا مثيل لها إبان حرب التحرير، بقي في جيش التحرير حتى بعد الاستقلال إلى غاية 1969.

تقلد عدة مهام بعد الاستقلال كاأمين قسمة لوادي سوف،كان من معطوب حرب التحرير.

وكان ضمن اللجنة الوطنية لكبار معطوب حرب التحرير.

وستكون جنارة الفقيدة بعد صلاة العشاء اليوم في مقبرة سيدي يوسف بحي القارة المنظر الجميل بالوادي.