الوادي : المجاهد رشدان علي في ذمة الله

بعد حياة قضاها في خدمة الوطن جهادا وتضحيات وبناءا وتشييدا، انتقل الى رحمة الله المجاهد رشدان علي بن البشير عن عمر قارب 80 سنة.

الفقيد من مواليد 1940 بولاية الوادي، سليل عائلة معروفة محليا ووطنيا ومغاربيا وإقليميا بتشبعها بالقيم الوطنية والقومية.

شاركت في العديد من الملاحم والبطولات التحريرية في عدة أمصار عربية ،وهي عائلة الفرجان ذات الامتداد العربي الإسلامي.

لكونه سليل هذا النهج التحريري، صعب عليه أن يبقى مستسلما لحالة القهر والاستدمار الفرنسي الغاشم، التي كانت تعيشها الجزائر آنداك.

مما قرر الالتحاق بركب الثورة المجيدة، ضمن صفوف جيش البطولات، جيش الجنوب الشرقي والصحراء بقيادة القائد الشهيد الطالب العربي قمودي في أواخر سنة 1956.

أين كان أحد رجالاته وصانعي مجده الذي صار مرجعا مهما لعدد من المؤرخين وأقلام الذاكرة التاريخية، فشارك في عدة معارك وبطولات ومهام خاصة.

إلى أن وقعت الواقعة المعروفة في جوان 1957،والتي تأبى الذاكرة نسيانها، أين باشر الفقيد رشدان علي مهامه الجهادية في منطقة الأوراس.

إلى أن رفعت راية الحرية والاستقلال،وبعدها واصل مهامه في مرحلة بناء وتشييد الدولة الجزائرية ضمن الجيش السليل إلى خروجه للتقاعد سنة 1972.

مراسيم تشييع الفقيد بعد عصر الجمعة بمقبرة الجديدة الشرقية (جلمة) بالوادي.