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الوادي.. المستفيدون من التحصيصات السكنية ببياضة يحتجون

أخبار الجزائر
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الوادي.. المستفيدون من التحصيصات السكنية ببياضة يحتجون صور النهار أونلاين
بقلم عبد العالي رحومة

احتج العشرات من المستفيدين التحصيصات السكنية الموجهة للبناء ببلدية البياضة أمام مقر البلدية،

منددين بالتأخر الفاضح في تسليم قرارات الاستفادة وعقود الملكية منذ اعلان القوائم من 2015 وتحديد كل مستفيد قطع الارض الخاص به،

التي تسمح لهم بطلب رخص البناء . خاصة ان عملية التهيئة بتسوية الارض وانجاز مسالك وكرقات بها من قبل البلدية انتهت منذ سنوات.

وناشد المحتجون تدخل السلطات لتسريع عملية منح الملكيات التي لم تنطلق حسبهم.

للاشارة فان التحصيصات وصلت الى ما يفوق 1600 تحصيصة وعرفت رضا كبير من قبل السكان حول طريقة توزيعها واستحسان،

خاصة انها ساعد الكثير على الحصول على قطعة للانطلاق في البناء في ظل ارتفاع الفاحش للعقار في ذات البلدية.

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