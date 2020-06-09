الوادي.. المستفيدون من التخصيصات السكنية بقمار يحتجون ويطالبون بتسليم الأراضي

أقدم العشرات من المستفيدين من التخصيصات الاجتماعية المخصصة للبناء ببلدية قمار على الاحتجاح بطريقة سلمية أمام مقر الولاية، منددين بالتماطل والتسويف في تمكينهم من الاراضي لمدة قرابة من السنتين.

وطالب المحتجون بضرورة الإنتهاء من تسوية الإجراءات التي عرفت عرقلة بسبب وضع جزء من التحصيصة بالخصيم على اراضي فلاحية داخل المحيط وهو ما يطرح علامات الاستفاهات حول طبيعة الاجراءات التي تم تحديد بها القطع الأرضية.

وأكد الكثير من المستفيدين أنهم يعيشون اوضاع مزرية في ظل اللجوء للكراء او السكن داخل عائلة الكبيرة وهو ما قيدهم في بناء وتشييد منازلهم في ظل عدم وضع حل جذري هذه المشكل.

ومن جهته تم استقبال ممثلي المحتجين من قبل الامين العام للولاية والذي برر الإجراءات التي التاخر ووعدهم بايجاد حل قريبا واستدعى لجنة ذات الصلة لوضع حل نهائي للإشكال القائم.