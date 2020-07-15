الوادي: المقتصدون في التربية يدعمون المستشفيات لمجابهة كورونا

أخبار الجزائر
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الوادي: المقتصدون في التربية يدعمون المستشفيات لمجابهة كورونا
بقلم عبد العالي رحومة

أقدم الاسلاك المالية والاقتصادية من مقتصدين ونواب مقتصدين  في مبادرة انسانية وهبة تضامنية على توفير المعدات التي من شانها مساعدة المرضى والمصابين بكوفيد 19.

وتم توفير اجهزة تنظيم الاوكسيجين عالية الجودة، اضافة الى البسة خاصة للكادر الطبي، والى كراسي متحركة لتسهيل نقل المرضى والمصابين خاصة العجزة منهم.

كما وفرت كميات معتبرة من الجافيل والمطهرات اضافة الى الماء الذي يستهل بكميات كبيرة مع ارتفاع درجات الحرارة.

المبادرة عكست مدى تلاحم كل القطاعات وكل الجزائريين في التصدي لهذه الجائحة التي باتت تدق ناقوس الخطر بانتشارها.


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