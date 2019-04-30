الوادي.. الممرضون يحتجون على واقع العمل بمستشفيات جامعة

اقدم عمال وممرضو الشبه طبي بالمؤسسسة الاستشفائية سعد دحلب بجامعة، بالاحتجاج امام مقر المؤسسة منددين بالممارسات التي تحاك ضدهم من قبل الادارة.

منددين باستعمال التعسف والحقرة وعدم فتح ابواب الحوار او انصاف العمال من ظلم المقربين من الادارة.

كما اشتكى العمال من تصرفات المدير الاستفزازية والتمييز بين العمال، وتدخل مصلحة الانشطة الصحية في كل كبيرة وصغيرة حتى الخارجة ان مهامها القانونية، اضافة الى تدني نقاط المردودية التي تستعمل كتصفية حسابات ضد العمال .

واكد المحتجون في بيان رسمي على تاخر منح والمستحقات كمنحة المناوبة والمردودية، ليتبعها الخصم من الراتب العمال الغير مبرر لاتفه الاسباب دون المرور على المراحل القانونية.

واضاف المحتجون ان عدم استدعاء اللجنة المتساوية الاعضاء والانفراد في اتخاذ القرارات خاصة ما تعلق بالترقية.

وطالب الممرضون في فتح تحقيق في استقالات الاطباء الجماعية ، اضافة الى انعدام طبيب مختص في الانعاش.

مشاكل فجرت الوضع في المؤسسة ليبقى الضحية الوحيد هم المرضى الذين يجبرون على التنقل لمئات الكيمترات او التنفل لتونس في رحلة بحث عن العلاج.