الوادي : الناموس وإنعدام التنمية يخرج سكان حي الصحن الأول الشرقي للشارع

أقدم سكان حي الصحن الأول بالجهة الشرقية على غلق الطريق الرابط بين بلدية الوادي ودائرة البياضة في حركة احتجاجية على سياسة الإقصاء المتبعة من طرف مصالح الولاية.

من خلال منح مشاريع تنموية والرفع من البنية التحتية لسكان الجهة، سيما في مجال الكهرباء.

أين تعاني من نقص في الشبكة خاصة على مستوى المساكن الجديدة التي لا يتوفر بها الكهرباء نهائيا.

ويعانون الأمرين مع ضعف الكهرباء وانعدامه في أغلب الحالات من جهة وارتفاع درجات الحرارة.

وعاد سكان الجهة إلى استعمال الطرق التقليدية في التبريد من خلال تغليف حاويات الماء.

وتعاني الجهة وبشكل غير متوقع من حشرات الناموس التي تغزو الحي مع غروب الشمس مباشرة وتحرمهم لذة النوم ليلا قبيل طلوع الشمس.

ورغم استعمالهم لجميع الوسائل لطرد الحشرات لكن بدون جدوى.

وأرجع المحتجون السبب إلى المستنقعات المائية القريبة من سكناهم، والتي أصبحت مكبا للنفايات وتحولها لكارثة بيئية حقيقية بالجهة.

أثرت على صحة السكان وجعلت ضرورة الحاجة إلى سقف يسترهم تتوقف أمام رحيلهم منها ونهائيا.

وطالب المحتجون والي الولاية إلى زيارة المنطقة ومعرفة حجم معاناة سكان حي الصحن الأول الشرقي.