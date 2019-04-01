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 الوادي : الوالي يجمد المجلس البلدي للعقلة وأحداث عنف

أخبار الجزائر
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 الوادي : الوالي يجمد المجلس البلدي للعقلة وأحداث عنف
بقلم عبد العالي رحومة

جمد والي الوادي،عبد القادر بن سعيد، المجلس البلدي لبلدية العقلة، بعد الانسداد الحاصل والتجاوزات التي وقعت في شتى المجالات، والانفرادية في اتخاذ القرارات.

حيث عرفت المنطقة، حالة غليان واحتجاجات عارمة من قبل المواطنين، وهو ما رهن واقع التنمية في البلدية، وتوقف كل المشاريع،

اضافة الى شلل تام في كل مصالح البلدية .

وعين والي الولاية، علي بوغزالة، الامين العام لدائرة الرباح، مكلفا بتسيير شؤون البلدية، من أجل مواكبة تطلعات المواطنين، والعمل على إنجاز المشاريع المبرمجة المتأخرة، في حين رفض رئيس البلدية ومواليه هذا القرار .

وتعيش بلدية العقلة جنوب الولاية، احتجاجات للمواطنين، أمام مقر البلدية، مطالبين برحيل المير وحاشيته ومحاسبتهم.

بالمقابل قم أشخاص موالين لرئيس المجلس، بقطع الطريق وإشعال وحرق العجلات المطاطية.

وتنتشر عناصر الدرك الوطني، في إرجاء البلدية، من أجل حماية الممتلكات، والحفاظ على النظام العام .


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