الوادي.. الوالي يفتح تحقيقا حول عدم توفير معدات التعقيم خلال الدخول المدرسي

قام والي الوادي بفتح تحقيق حول عدم توفير معدات التعقيم في تطبيق البروتكول الصحي للدخول المدرسي.

وأكد، عبد القادر راقع، والي ولاية الوادي، في تصريح خص به النهار، أنه “لن يكون هناك أي تساهل، ولا تسامح فيما يخص تطبيق البروتوكول الصحي الخاص بالدخول المدرسي”.

موضحا أنه كان قد أمر بفتح تحقيق حول عملية عدم وصول كمية من الكمامات والمعقمات إلى المدارس بالولاية.

وأفضى التحقيق إلى وجود تقاعس وتقصير من بعض الجهات في تنفيذ مهامها وإيصال المعدات في وقتها.

ويعود هذا إلى وصول تقارير بتوفير كافة المستلزمات من كمامات ومعقمات ومواد تنظيف لكل المؤسسات التربوية التي عرفت دخول تربوي والتي كشفت هيئات أولياء التلاميذ عدم وصولها من قبل البلديات.

بدورها البلديات اكدت عدم وصول هذه المعدات لتحويلها مباشرة للمؤسسات المعنية بالدخول التربوي.

وأكد والي ولاية الوادي أنه “لن يتساهل مع المقصرين، الذين لم يقوموا بعملهم، وفي الوقت المناسبة لحماية التلاميذ، رغم توفير كل الامكانيات المادية والبشرية لذلك”.

كما ثمن المسؤول الأول عن الولاية وقوف وتجند أولياء التلاميذ ومرافقتهم للسلطات في تطبيق البروتكول، والسهر على العملية لانجاح هذا الدخول وهي خطوة ايجابية.