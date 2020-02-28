الوادي.. انتحار شاب شنقا بالبياضة ووفاة آخر اثر سقوطه من جرار بواد العلندة                            

اهتز اليوم الجمعة الشارع المحلي بولاية الوادي، على وقع إقدام شاب على وضع حدا لحياته شنقا داخل منزله العائلي بحي الفطاحزة ببلدية البياضة.

الحادثة أحدثت حالة من الاستغراب والدهشة، خاصة أن الشاب صاحب محل تجاري، ولا يستدعي الأمر الإنتحار.

فيما فتحت مصالح الامر تحقيقا معمقا لمعرفة أسباب وتفاصيل الوفاة وتحويل الجثة على التشريح.

وفي حادثة أخرى، لقي صبيحة اليوم الجمعة، شاب عشريني حتفه بعد سقوطه من جراره، وسقوطه على المحراث، أثناء قلعه البطاطا بأحد المزارع ببلدية واد العلندة بالوادي.

ورغم أن العمال سارعوا لنقله للإستعجالات الطبية إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة في الطريق.

وفتحت عناصر الدرك تحقيقا معمقا لمعرفة أسباب وتفاصيل الحادث المميت.