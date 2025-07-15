الوادي.. اندلاع حريق في مصنع لصناعة البراغي

اندلع، مساء اليوم، حريق داخل مستودع مخصّص لصناعة البراغي بالمنطقة الصناعية وزيتن، التابعة لبلدية ودائرة الوادي.

وحسب بيان مصالح الحماية المدنية، فإن الحريق تم تسجيله في حدود الساعة الثامنة وعشر دقائق مساءً (20:10)، حيث تدخلت وحدات الحماية المدنية فور تلقيها البلاغ.

وسخّرت المصالح ذاتها لهذا التدخل وسائل بشرية ومادية هامة تمثلت في 13 شاحنة إطفاء وسيارة إسعاف واحدة، فيما تبقى عملية الإخماد جارية لحد الساعة.