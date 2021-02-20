الوادي: انطلاق أول شحنة تصدير للبطاطا نحو إسبانيا

تعرف ولاية الوادي بداية موسم جني منتوج البطاطا، والذي يفوق 11 مليون قنطار في ظل تهاوي وانهيار اسعارها.

وذلك لعديد المواسم والخسائر التي تكبدها الفلاح من خلالها.

ومن اجل إمتصاص الفائض في الانتاج، إنطلقت أول شحنة للتصدير من الوادي نحو دولة إسبانيا.

والتي اشرفت عليها المتوسطية للتوضيب والتبريد، والتي قدمت تسهيلات في التوضيب ودعمه يصل إلى النصف.

فيما ساهمت الغرفة الفلاحية في ربط علاقة بين المصدرين والفلاحين.

وانطلقت الشحنة الأولى بـ26 طن، على أن تتواصل 4 الى 6 شحنات أخرى كل أسبوع الى غاية نهاية شهر مارس.

وتعد هذه الشحنات في إطار الطلبيات الأوروبية للبطاطا الجزائرية، إضافة إلى إمتصاص الفائض من الإنتاج وجلب العملة الصعبة.