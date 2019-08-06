الوادي: انقطاع الكهرباء يخرج السكان لقطع طريقين وطنيين

أغلق سكان بلدية الحمراية، في الوادي، الطريق الوطني “رقم 48” الرابط بين الوادي وبسكرة، إحتجاجا على الانقطاعات المتكررة للكهرباء في أوقات الذروة.

وإنقطعت الكهرباء بذات البلدية، منذ مساء أمس الإثنين، وواصلت الانقطاع دون توقف.

وهو ما شكل خطرا على الأطفال الصغار والرضع وكبار السن، في ظل الارتفاع القياسي لدرجات الحرارة.

واشترك في هذا الوضع، سكان الولاية المنتدبة المغير، ببلدياتها التسع، والتي شهدت، انقطاع التيار الكهربائي، منذ مساء أمس الإثنين، وإلى ساعات متقدمة من الليل.

وهو الوضع الذي لم يجد له مواطني الجهة، أي تفسير، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة.

مما دفع بالمواطنين، إلى الخروج وغلق الطريق الوطني “رقم 3″، على مستوى بلدية أم الطيور.

وطالب المحتجون، بارجاع التيار الكهربائي، ووضع حد للانقطاعات المتواصلة.

هذه الإنقطاعات التي اتلفت أجهزتهم، وفرضت على المرض وكبار السن التحول إلى المستشفيات، لعدم تحمل الحرارة الشديدة .

وأكدت مديرية التوزيع على لسان المكلف بالاعلام، أن الانقطاع المسجل للكهرباء، في الولاية المنتدبو المغير والحمراية، راجعة إلى عطب على مستوى الشبكة “kv 220″، الخاصة بشركة نقل الكهرباء.

وبالموازاة مع ذلك، تم ارجاع الكهرباء من مركزي تموين آخرين، كحل مؤقت لضمان استمرارية التوزيع.

وطمأنت المديرية المواطنين، بأن فرق تقنية من شركة نقل الكهرباء، لازالوا يواصلون عملية البحث على العطب لتصليحه.