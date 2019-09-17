الوادي ..ايداع رئيس بلدية النخلة الأسبق الحبس بتهمة تكوين جماعة أشرار والتلاعب ونهب العقار

أودع وكيل الجمهورية لدى محكمة الوادي، رئيس بلدية النخلة الأسبق للعهدة الانتخابية 2012 إلى 2017، الحبس تطبيقا لحكم سابق في حقه صدر عن مجلس قضاء الوادي غيابيا بالسجن سنتين سجنا نافذا.

وأشارت مصادر لـ”النهار”، أنّ رئيس البلدية الأسبق سلم نفسه للجهات القضائي وهو متابع رفقة نائبه ومواطن بذات البلدية بجرم تكوين جمعية أشرار والتزوير واستعمال المزور في عدة قضايا متعلقة، بالسمسرة في العقار الفلاحي.

وأقدم المير رفقة المواطن المتابع معه في القضية بالمنح والبيع للغير لرخص توجيه غير قانونية للاستفادة من قطع أرضية فلاحية، في المحيطات العذراء بتراب البلدية.

كما قام المعني، بيع قطع أرضية بأختام بأثر رجعي، تم اكتشافها بعد عدة احتجاجات قام بها سكان البلدية أمام مقر الولاية .

الأمر الذي دفع والي الولاية فتح تحقيق وإفادة لجنة ترأسها الأمين العام للولاية وقتها، والتي اكتشفت التلاعب والحيلة القانونية المستعملة،

أين تم مباشرة تحويل الملف على فصيلة الأبحاث للدرك الوطني التي حققت أكثر من مرة مع رئيس البلدية وكشفت خيوط التلاعب في العقار بمنطقة النخلة، وحولت الملف على العدالة.

ومن جهتها، أمرت العدالة بتوقيف المتورطين، الذين أصدر في حقهم أمر بالقبض،

فيما تمت تبرئة ساحة نائبه من التهم المنسوبة إليهم بعد التماس دفاعه نظرا لظروفه الصحية وإصابته بمرض العظال.