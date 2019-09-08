الوادي.. بطالون يغلقون وحدة نفطال لغاز البوتان ووكالة التشغيل

احتج صبيحة اليوم الأحد العشرات من الشباب البطال، أمام المحطة الجديدة لتعبئة قارورات غاز البوتان، وكذا أمام وكالة التشغيل الولائية.

ورفع الشباب المحتج شعارات عديدة تطالب بالقضاء على العصابة التي نخرت قطاع التشغيل بولاية الوادي وطالبوا بتوفير لهم مناصب شغل.

وإتهم المحتجون المدير العام لنفطال بتحايل على وزير الطاقة الذي أكد خلال أخر زيارة لولاية الوادي، على أنه سيتم منح 38 منصب عمل في مختلف التخصصات.

لكن الشباب تفاجؤوا بمنح 13 منصب فقط، تم تحويلها للوكالة الولائية فيما يسود الغموض باقي المناصب الأخرى.

ما دفع المحتجين لاتهام الإدارة بالتلاعب في المناصب ناهيك عن التلاعب الذي سيتم على مستوى وكالة التشغيل حسب قولهم.

وأكد المحتجون أمام نفطال أنه لن تتم أي عملية توظيف في المحطة ما لم تتم بشفافية، وفي ظروف قانونية.

أما على مستوى وكالة التشغيل التي انقطع الكهرباء عليها لوجود خلل على مستوى شبكتها الداخلية.

واقتحم الشباب البطال مقر الوكالة التشغيل، وندد داخلها بما وصفوها بوكالة المعريفة والمحسوبية.

مستشهدين بملفاتهم منذ أزيد من 15 سنة على مستوى الوكالة ووضعوا أرقامهم الهاتفية لاتصال بهم، لكن دون جدوى أين توجه المناصب الذهبية في المؤسسات الاقتصادية لذوي الأيادي الطويلة حسب قولهم.

فيما يبقى الشاب البسيط بطال أو يوجه نحو الإدماج في مؤسسات تمتص طاقته ثم يتم رميه في الشارع، فلا يتم إعادة ادماجه لأنه أنهى عقده، ولا يتمكن من التوظيف في المؤسسة التي كان بها.