الوادي تتصدر مهمات التوأمة الصحية للمرة الثانية على التوالي

احتلت المؤسسة العمومية الاستشفائية بن عمر الجيلاني المرتبة الأولى في مهمات التوأمة الصحية بـ 33 مهمة.

أين تم إجراء 633 عملية جراحية معقدة ومتنوعة، منها 18 عملية لزراعة القوقعة، من قبل بروفيسورات مختصيين في إطار نقل الخبرة والتكوين للأطباء الخواص على مستوى الجنوب.

وساهمت هذه التوأمة الصحية في رفع مستوى الصحي بتقديم 1367 فحص طبي متخصص.

وشملت العمليات النوعية أزيد من 10 ولايات من الشرق والجنوب الجزائري على غرار تبسة، وورقلة، تمنراست، غرداية، وإيليزي، وبسكرة، غرداية، خنشلة، سوق أهراس، وأم البواقي، إضافة إلى الوادي .

وشملت العمليات الجراحية إختصاصات الجراحةالعامة وجراحة الأنف والأذن والحنجرة، وجراحة العظام والأمراض المعدية والباطنية ، وأمراض القلب . وعرفت مهمات التوأمة إنخفاض مقارنة بسنة 2017 التي وصلت الى 56 مهمة، مقارنة بسنة 2018 ب 33 توأمة ومرجعة السبب لمدى تحكم الأطباء في الكثير من العمليات وإكتساب القدرة على القيام بها على غرار تركيب المفاصل، و زراعة القوقعة، و إستئصال الأورام السرطانية .

كما سجلت المؤسسة الأم والطفل بشير بن ناصر هي الأخرى 12 توأمة نوعية في التشوهات الخلقية والتصحيح الجنسي، والحروق لدى الأطفال.

وتبقى مثل هذه التوأمة الطبية الجراحية فعالة في التقليل من معاناة المرضى في الجنوب من التنقل لمستشفيات الجامعية وإلى الدولة الشقيقة في العلاج وربح العملة الصعبة، إضافة إلى تكوين أبناء المنطقة لرفع مستوى الصحة بالمناطق الجنوبية، خاصة مع فتح عدد من العيادات والمصحات والاستثمارات، التي من شأنها مساهمة في تخفيض معاناة الصحية.