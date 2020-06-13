الوادي: تجهيز الثانويات ومراكز التكوين لإحتواء المصابين الكورونا

أكد مدير الصحة في الوادي، عبد القادر لعويني، أن الوضع الوبائي في ولاية الوادي تأزم، وبلغ عدد المصابين بكوفيد 19، إلى 271 حالة.

وأضاف مدير الصحة، في اتصال مع “النهار أونلاين”، أن المستشفيات المخصصة لاحتواء المرضى في كل من الوادي المغير وجامعة ممتلئة عن آخرها.

وأكد ذات المصدر، أنه تم أخذ استعدادات مسبقة بتسخير الثانويات ومراكز التكوين وتجهيزها للاستقبال الوافدين من المصابين كحل اجرائي.

ودعا ذات المتحدث، إلى ضرورة التقيد بالإجراءات الوقاية بالتزام الكمامات والتباعد الاجتماعي، لتجنيب تزايد اللعداد والحد من الانتشار الواسع للجائحة.