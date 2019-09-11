الوادي.. تسجيل 33 الف و433 مشترك في الأنترنت

قامت المديرية العملية لاتصالات الجزائر بالوادي بإنجاز 22 مشروع لمد القنوات الهاتفية من مجموع 27 مشروع مبرمج لسنة 2019 .

كما أنجزت خلال السداسي الأول من السنة الجارية 05 مشاريع لمد شبكة الألياف البصرية، ليفوق مجمل ماوضع من كوابل الألياف البصرية 1600 كلم .

وهيئت المديرية العملية بالوادي 06 مواقع لمحطات للجيل الرابع تضاف إلى 34 محطة المنجزة سابقا.

وتم إنجاز خلال نفس الفترة، 05 محطات ليصل مجموع المنجز إلى 200غرفة هاتفية مجهزه بمعدات الأمسان

مما جعلها تسجل اشتراك ما يربوا عن 2142 مشترك جديد في الهاتف الثابت من بين 5000 المبرمجة للسنة الجارية

ليصل بذلك عدد زبائن اتصالات الجزائر في الهاتف الثابت 47852 مشترك أما الأنترنت فقد سجلت 2221 مشترك جديد من بين 5000 مسطرة لسنة 2019

ومنه تكون المديرية العملية بالوادي قد حققت حتى أواخر جويلية 2019 عدد 33443 مشترك بينما سجلت 20116 مشترك الجيل الرابع.