الوادي: تصدير 20 طن من الطماطم الطازجة إلى فرنسا
بقلم عبد العالي رحومة
عرفت ولاية الوادي تصدير 20 طن منتوج الطماطم الطازجة التي انتشرت زراعتها في البيوت العملاقة.
وأشرفت كل المصالح المختصة على مراقبة شحنة من الطماطم من إنتاج ولاية الوادي و الموجهة للتصدير نحو دولة فرنسا، حيث رافقت مفتشية حماية النباتات بالولاية المصدر و هذا بالوقوف على المراقبة القبلية للمنتوج، ثم عملية إقتطاع العينات و إجراء كل التحاليل المخبرية اللازمة.
كما تواجدت مصالح الجمارك من أجل تعبئة المنتوج و إغلاق الحاوية. العملية ستتبعها دفعات اخرى في اطار الدفع التصدير خارج المحروقات وجلب العملة الصعبة.
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