الوادي.. تطاير غبار كثيف ورياح وسماء حمراء

أخبار الجزائر
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الوادي.. تطاير غبار كثيف ورياح وسماء حمراء الصورة من ولاية الوادي اليوم
بقلم عبد العالي رحومة

تشهد ولاية الوادي، منذ صبيحة اليوم الثلاثاء تطاير كثيف للغبار يحمل الطين، ما حجب الرؤية بصفة تامة.

كما فاقت سرعة الرياح الـ 60كلم في كثير من المناطق، وتشكل الرياح المتطايرة التي تزخف نحو الطرقات خطرا محدق للمارة وعابري الطرق خاصة الوطنية والولائية وهو ما سيخلف حوادث مرور وخيمة وهو ما يجبر السائقين على اخذ الحيطة والحذر.

وخلت كل شوارع والازقة والطرقات من السيارات، في ظل هذه الاجواء هنا غيوم ومن المنتظر تساقط أمطار إذا استمر الوضع وهو ما سيخفف من قوة الرياح.

وتكبد هذه الرياح خسائر كبيرة خاصة أن أغلب المزروعات خضر وفاكهة البطيخ الأحمر.

كما أعلنت كل من الحماية المدنية حالة تأهب كبيرة لأي نداء خاصة سقوط أشجار أو أعمدة كهربائية.


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