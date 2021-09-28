الوادي: تفكيك جمعية أشرار مختصة في سرقة المنازل

تمكنت عناصر الشرطة القضائية بأمن دائرة الرباح بولاية الوادي من وضع حد لجمعية أشرار متكونة من 5 أشخاص مسبوقين قضائيا.

وحسب المعلومات المتوفرة، فإن الموقوفين يتراوح عمرهم مابين العقد الثاني والثالث من العمر ينحدرون من المنطقة. نشروا الرعب وسط الساكنة لتورطهم في عدة قضايا من بينها السرقة من داخل المساكن. وانتهاك حرمة مسكن، محاولة سرقة مركبة. مستغلين ظرف الليل لغرض الإعداد لجناية السرقة وكذا السرقة بالتعدد.

وبعد استيفاء الإجراءات القانونية تم تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة، عن جناية تكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد لجنايات، جناية السرقة المقترنة بظرف الليل.

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