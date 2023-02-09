الوادي: تفكيك شبكة إجرامية دولية وحجز 420 ألف قرص مهلوس

تمكن أفراد الفرق الإقليمية التابعة للكتيبة الإقليمية للدرك الوطني ببلدية الرباح بولاية الوادي. من تفكيك شبكة إجرامية دولية مختصة في المتاجرة بالمؤثرات العقلية “الأقراص المهلوسة”.

وأوضح قائد الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني لبلدية الرباح بالوادي في تصريح “لوأج”، فقد تمت الإطاحة بهذه الشبكة في هذه العملية النوعية. عقب استغلال عناصر الدرك الوطني لمعلومات أمنية مفادها وجود تحركات مشبوهة لأشخاص بصدد تمرير شحنة معتبرة للمؤثرات العقلية “المهلوسات”. مما دفع بذات الأجهزة الأمنية إلى إعداد مخطط أمني محكم مبني على البحث والتحري لوضع حد لنشاط هذه الشبكة.

كما مكنت الخطة الأمنية المسطرة لمختلف عناصر الفرق الإقليمية التابعة للكتيبة الإقليمية للدرك الوطني ببلدية الرباح كمرحلة أولى. من حجز حوالي 420 ألف قرص مهلوس من نوع بريغابالين 300 ملغ. مع توقيف شخصين ينشطان ضمن هذه الشبكة الإجرامية الدولية وحجز سيارتين سياحيتين.

و أفضت نتائج التحقيق الأمني المعمق مع الموقوفين من التعرف على هوية باقي أفراد هذه الشبكة الدولية المتبقين وهم خمسة أفراد. تتراوح أعمارهم بين العقد الثاني والرابع من العمر.

كما تم تقديم الموقوفين لدى السلطات القضائية لدى دائرة الاختصاص التي أمرت بإيداعهم الحبس المؤقت إلى غاية محاكمتهم. بتهم متعددة أبرزها تكوين جمعية أشرار والإتجار غير الشرعي بالمؤثرات العقلية.

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