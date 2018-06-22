الوادي.. تفكيك شبكة إجرامية مختصة بسرقة قارورات الغاز

تمكنت قوات الدرك الوطني بالوادي من تفكيك شبكة اجرامية تتكون من 4 أشخاص مختصة في سرقة قارورات الغاز من المنازل.

تفاصيل الحادثة ترجع إلى شكوى عدد من المواطنين بسرقة قارورات الغاز خلال النهار مستغلين فترة القيلولة ومكوث العائلات بالنوم هروبا من الحرارة إضافة إلى تعب الصيام.

أين سارعت قوات الدرك إلى وضع كمين محكم أدى الى توقيف افراد العصابة الواحد توالاخر، وحجز المسرقات التي فاقت 50 قارورة،

وتم تقديمهم لدى وكيل الجمهورية محل الاختصاص الذي امر بوضعهم تحت الرقابة القضائية الى غاية النظر في القضية.