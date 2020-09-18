الوادي.. تفكيك شبكة إجرامية مختصة في سرقة وتزوير وثائق المركبات

تمكن عناصر الشرطة القضائية بالوادي من تفكيك شبكة إجرامية وطنية تتكون من 03 أشخاص مختصة في سرقة السيارات وتزويرها.

تفاصيل العملية تعود إلى إستغلال معلومات مفادها وجود نشاط شبكة إجرامية تتكون من 03 أشخاص مختصة في سرقة السيارات.

كما تقوم بإخفاء السيارات المسروقة بأحد المستودعات بغية تزوير هياكلها ومواصفاتها التقنية، و وضعها للسير.

وقد تم تكثيف عمليات البحث و التحري، وتحديد هوية المتورطين الذين ينحدر إثنين منهم من الشمال والثالث من الولاية.

بعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية، تم استصدار اذن بالتفتيش للمستودع، والذي أسفر عن استرجاع مركبتين محل سرقة، ومعدات كانت تستعمل للتزوير على هياكل المركبات.

وبعد استكمال كافة الإجراءات القانونية تم تقديم المتورطين أمام الجهات القضائية المختصة.