الوادي: تفكيك شبكة إجرامية وحجز 10 آلاف قرص مهلوس مموهة وسط التمور

تمكنت الفرق العملياتية بأمن ولاية الوادي، في ثلاثة عمليات متفرقة. من حجز ما يقارب 10 آلاف كبسولة من المؤثرات العقلية من نوع بريغالين 300 ملغ، وتوقيف سبعة أشخاص.

العملية الأولى باشرت بها فرقة مكافحة الجرائم الكبـرى عقب استغلال معلومات مفادها عزم شبكتين إجراميتين عن عقد صفقة لبيع وشراء المؤثرات العقلية. ليتم إعداد خطة عملياتية محكمة مكنت من تحديد مكان وتاريخ إبرامهـا ليتم مداهمة المكان وتوقيف 04 أشخاص من أفراد الشبكتين.

الاستمرار في التحقيق كشف عن استغلالهم لمخزن للخضر والفواكه لتخزين السموم ليتم تفتيشه وحجز 4600 كبسولة من المؤثرات العقلية بالإضافة إلى مركبة نفعية ودراجة ناريــة.

العملية الثانية قامت بهـا فرقة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية والتي من خلالها تم إستغلال معلومات مستقاة من عمل ميداني واستعلاماتي. محكم تفيد باستغلال أحد الأشخاص لمسكنه في تخزين المؤثرات العقلية لغرض الإتجار. أين تم تفتيش المسكن بموجب إذن صادر عن نيابة الجمهورية لدى محكمة الوادي ليتم ضبط 3800 كبسولة معدة للترويج وتوقيف شخص.

وفي العملية الثالثة قامت بها الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بقمار أثناء تنفيذ عمليات شرطية موسعة بدائرة الاختصاص. أين لفت انتباههم لشخصين على متن حافلة لنقل المسافرين تربط ولاية الوادي بولاية شمالية للوطن. وعند تفتيش أمتعتهم عثر بها على 1440 كبسولة مخبأة بإحكام داخل علب كرتونية مموهة بالتمور.

العمليات المتفرقة أسفرت عن - حجز 9.895 كبسولة من المؤثرات العقلية من نزع بريغبالين 300 ملغ. توقيف 07 أشخاص. بالإضافة كذلك إلى حجز سيارة نفعية ودراجة نارية.

فيما تم تقديم المشتبه فيهم أمام نيابة الجمهورية لدى كل من محكمتي الوادي وقمار.