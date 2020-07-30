الوادي.. تفكيك شبكة إجرامية وحجز 3080 قرص مهلوس

تمكن عناصر الأمن الحضري الثالث بأمن ولاية الوادي، من تفكيك شبكة إجرامية وحجز كميات معتبرة من المؤثرات العقلية.

تفاصيل العملية تعود إلى استغلال عناصر المصلحة لمعلومات، مفادها عزم شخصين ينحدران من ولايتين مجاورتين، إدخال كمية معتبرة من الأقراص المهلوسة إلى عاصمة الولاية لغرض ترويجها.

من جهتها قامت ذات المصالح بإعداد خطة عملياتية محكمة قصد الإيقاع بالمشتبه فيهم، أين ضبطوا على متن سيارة سياحية وبحوزتهم كمية معتبرة من الأقراص المهلوسة بلغ عددها 3080 قرص من نوع ليريكا 150 mg كانت مخبأة بإحكام داخل مركبة.

بعد استكمال إجراءات التحقيق في القضية، تم إعـداد ملفات جزائية ضد المتورطين، وتقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا.