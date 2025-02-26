الوادي: تفكيك شبكة تُتاجر بالمهلوسات وحجز أكثر من 8 آلاف قرص

تمكنت فرقة البحث والتدخل بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية الوادي من تفكيك نشاط شبكة إجرامية مكونة من 04 أفراد.

الشبكة تنشط في مجال الإتجار بالمؤثرات العقلية. أين تم حجز أزيد من 08 ألاف كبسولة بريغبالين 300 ملغ.

كما مكنت العملية من توقيف 04 أفراد من عناصر الشبكة، وحجز 8025 كبسولة من المؤثرات العقلية. بالإضافة كذلك إلى كمية من المخدرات الصلبة من نوع الكوكايين. وسيارتين سياحيتين تستعملان من طرف أفراد الشبكة.

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