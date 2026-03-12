الوادي: تفكيك شبكة كانت تستغل ورشة سرية لصناعة البنادق والمسدسات مع حجز أسلحة نارية

تمكن عناصر فرقة البحث التدخل بـأمن ولاية الوادي، من شل نشاط جماعة إجرامية مختصة في صناعة البنادق والمسدسات التقليدية. وتعبئة مادة البارود الأسود دون رخصة من السلطة المؤهلة قانونا.

هذه العملية مكنت محققي الفرقة من اكتشاف ورشة سرية لصناعة وإصلاح البنادق والمسدسات التقليدية على مستوى إحدى البلديات بولاية الوادي. ليتم توقيف صاحبها الذي استغل مسكنه العائلي لإنشاء الورشة السرية بغرض التمويه والتضليل. مع توقيف مشتبه فيه أخر، كان يقوم ببيع وشراء الأسلحة التقليدية بطريقة غير قانونية.

أسفرت العملية التي تمت تحت إشراف النيابة المختصة عن ضبط واسترجاع 10 أسلحة نارية من الصنف الخامس (بنادق صيد ومسدسات قبضية). و بالإضافة كذلك إلى 07 أسلحة تقليدية يدوية (بنادق كرابيلا) بندقية هوائية. مبلغ مالي بالعملة الوطنية قدر بـ 1678000دج، ومبالغ بالعملة الأجنبية.

فيما تم تقديم المشتبه فيهما أمام وكيل الجمهورية لـدى محكمة الـوادي.