الوادي: تفكيك شبكة مختصة في سرقة المنازل والمحلات التجارية

تمكن عناصر الأمن الحضري الرابع بالوادي من إحباط نشاط شبكة إجرامية متكونة من شخصين تحترف سرقة المحلات التجارية والمساكن في ظرف قياسي.

العملية جاءت عقب تلقي ومصالح الأمن الحضري الرابع لشكاوى بتعرض عدد من المحلات التجارية والمساكن بدائرة الإختصاص للسرقة.

أين باشرت المصلحة عملية التحقيق المعمق في القضية والتي أسفرت عن التعرف على المتورطين في العملية .

ليتم توقيفهم في ظرف وجيز والعثور بحوزتهم على كامل المسروقات المبلغ عنها المتمثلة في أجهزة كهرومنزلية.

إلى جانب مبلغ مالي وحلي، المتورطين في القضية وبعد إستكمال إجراءات التحقيق تم تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا.