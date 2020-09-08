الوادي: تفكيك شبكة من 5 أشخاص وحجز 12 ألف وحدة مشروبات كحولية  

أخبار الجزائر
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الوادي: تفكيك شبكة من 5 أشخاص وحجز 12 ألف وحدة مشروبات كحولية  
بقلم عبد العالي رحومة

تمكنت عناصر الشرطة القضائية بامن الحضري الرابع من تفكيك شبكة اجرامية تتاجر بالمشروبار الكحولية متكونة من 5 أشخاص من بينهم امرأتين.

العملية مكنت من حجز ازيد من 12الف وحدة مشروبات كحولية باحد أحياء عاصمة الولاية.

تفاصيل العملية جاءت بعد إستغلال معلومات والتي تم بموجبها وضع كمين واتخاذ كامل الاجراءات القانونية لذلك.

ليتم القبض على شاحنات محملة بكميات من المشروبات الكحولية من مختلف الأنواع والأحجام، وتوقيف كامل عناصر العصابة.

وبعد التخقيق تم تحويل الملف للجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة.


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