الوادي: تفكيك عصابة أحياء وحجز أسلحة بيضاء محظورة

في إطار محاربة الجريمة الحضرية بكافة أشكالها خاصة منها الماسة بالأشخاص تمكن عـناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالوادي. من وضع حد لنشاط عصابة أحياء تتكون من ثلاثة أشخاص في العقد الثاني من العمر ينحدرون من المنطقة زرعوا الرعب وسط السكان.

تفاصيل العملية تعود إلى تلقي المصلحة لبلاغ مفاده نشوب شجار بالأسلحة البيضاء في أحد أحياء عاصمة الولاية. تسببت في خلق حالة من الخوف و الرعب وسط ساكنة الحي. ليتم على الفور تشكيل فوج للتدخل بالزي الرسمي والمدني وتنقلوا إلى عين المكان. أين تمكنوا من توقيف أفراد العصابة وحجز أسلحة بيضاء استعملت في الشجار.

بعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية تم إعداد ملف قضائي للموقوفين عن جرم تكوين مجموعة أشرار، الانتماء و الانخراط في عصابة أحياء. بغرض بث الرعب و خلق جو انعدام الأمن في أوساط الأحياء و المشاجرة في الطريق العام باستعمال أسلحة بيضاء. وتقديمهم أمام الجهات القضائية.