الوادي.. تفكيك عصابة أحياء وحجز أقراص مهلوسة وأسلحة بيضاء

تمكن عناصر الشرطة القضائية بأمن الوادي، من وضع حد لنشاط عصابة أحياء تعمل على ارتكاب أفعال لغرض خلق جو من انعدام الأمن.

كما تختص العصابة، ببيع وتخزين المؤثرات العقليـة والمواد الصــيدلانية دون ترخيص لغرض الترويج، وكذلك حمل أسلحة بيضاء من الصنف السادس.

وأسفرت العملية، عن توقيف كل أفراد المجموعة الإجرامية المكونة من 4 أفراد ينحدرون من عاصمة الولاية في العقد الثالث من العمر.

بالإضافة إلى حجز مبلغ مالي من عائدات الترويج، قدر بـ 6.5 مليون سنتيم.

وبعد استكمال إجراءات التحقيق واستيفاء كافة الإجراءات القانونية، تم تقديم المعنيين إلى الجهات القضائية المختصة إقليميا.