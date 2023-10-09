الوادي: تفكيك عصابة مختصة في سرقة المنازل بالمقرن

تمكن عناصر فرقة الشرطة القضائية بأمن دائرة المقرن بالوادي. من تفكيك عصابة أشرار تختص في السرقة من داخل المساكن. وتوقيف ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم مابين 20 و50 سنة.

العملية جاءت إثر تقييد شكوى من أحد المواطنين حول تعرض مسكنه لفعل السرقة. طال مركبته السياحية أثناء فترة غيابه، ليتم فتح تحقيق بالتنسيق مع وكيل الجمهورية المختص إقليميا. أفضى إلى التعرف على هوية الفاعلين و توقيفهم. مع استرجاع هيكل المركبة الذي تم إضرام النار فيه من أجل محاولة طمس آثار الجريمة من قبل الفاعلين بعد تفكيكها كليا إلى قطع غيار.

بعد إستيفاء كافة الإجراءات القانونية تم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الدبيلة عن قضية تكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد لجناية السرقة الموصوفة. المقترفة بظروف التعدد و الليل و التسلق و الكسر واستحضار مركبة، وضع النار عمدا بملك الغير بغرض طمس آثار الجريمة.