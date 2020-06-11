الوادي: تفكيك عصابة من 9 أشخاص بينهم قصر مختصة في سرقة المنازل بالطالب العربي

نجحت عناصر الشرطة القضائية بأمن دائرة الطالب العربي الحدودية من تفكيك شبكة وعصابة إجرامية تتكون من 9 أفراد من بينهم قصر.

العصابة زرعت الرعب في الاوساط الشعبية، في سرقة المنازل وتم استرجاع اغلب المسروقات.

تفاصيل التوقيف تعود الى انتشار الغير مسبوق للسرقات بذات الاقليم والتي وصلت الى سرقة 8منازل التي تم التبليغ عليها، مستغلين غياب اصحابها الذين يعملون بالادارات، والذين لم يلتحقوا بعملهم بسبب الحجر الصحي.

ليتم فورها تسطير خطة أدت الى التعرف على اعضاء العصابة وتوقيفهم وبعد استكمال كل الإجراءات القانونية.

وتم تحويل ملفهم لدى وكيل الجمهورية محل الاختصاص بتهمة تكوين جماعة اشرار والسرقة في ظرف الليل.