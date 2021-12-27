الوادي: تفكيك ورشة سرية لتقليد التبغ

تمكنت عناصر الفرقة الاقتصادية والمالية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية الوادي، من وضع حد لنشاط شخص يحترف صناعة و تقليد مادة تبغ الترشق.

وجاءت تفاصيل العملية استغلالا لمعلومات حول وجود ورشة سرية تقوم بتقليد مادة تبغ الترشق “الشمة”.

وفي هذا السياق و بعد استصدار إذن بالتفتيش تم حجز 9 قناطير من المواد الأولية التي تستعمل في صناعته و مايقارب 11500 وحدة مقلدة.

بالمقابل وبعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية، تم إنجاز ملف جزائي حول إلى الجهات القضائية المختصة.

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