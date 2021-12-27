الوادي: تفكيك ورشة سرية لتقليد التبغ
تمكنت عناصر الفرقة الاقتصادية والمالية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية الوادي، من وضع حد لنشاط شخص يحترف صناعة و تقليد مادة تبغ الترشق.
وجاءت تفاصيل العملية استغلالا لمعلومات حول وجود ورشة سرية تقوم بتقليد مادة تبغ الترشق “الشمة”.
وفي هذا السياق و بعد استصدار إذن بالتفتيش تم حجز 9 قناطير من المواد الأولية التي تستعمل في صناعته و مايقارب 11500 وحدة مقلدة.
بالمقابل وبعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية، تم إنجاز ملف جزائي حول إلى الجهات القضائية المختصة.
طالع أيضا:
الوادي: درك الرقيبة يحجز 2335 كيس ترشق شمة مقلدة
كما تمكن عناصر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالرقيبة من حجز كمية معتبرة من مادة الشمة المقلدة من نوع الاطلس.
العملية تمت خلال نقطة مراقبة عبر الطريق الوطني رقم 48 من توقيف مركبة سياحية واخضاعها للتفتيش الدقيق.
أين تم العثور على 9 علب كرتونية تقدر بـ 2335 كيس من الترشق مادة الشمة المقلدة من نوع الاطلس وزن 30 غرام كانت مخبأة بالصندوق الخلفي.
كما أن الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالرقيبة فتحت تحقيقا في القضية.
الوادي: حجز 4200 كبسولة مهلوسة وتوقيف شخصين
تمكن أعوان الفرقة المتنقلة للجمارك بالوادي بالتنسيق مع أفراد الجيش الشعبي الوطني من حجز أزيد من 4200 كبسولة من الأقراص المهلوسة كانت مخبأة بإحكام داخل تجاويف المحرك بمركبة عبر الطريق الوطني فيض المقرن.
العملية تم توقيف شخصين متورطين في عملية لنقل المؤثرات العقلية وبعد استيفاء كامل الإجراءات القانونية تم تحويل المتورطين لدى وكيل الجمهورية محل الاختصاص.
طالع أيضا: أمن ورقلة يحجز 5400 قرص مهلوس ويطيح بعصابة مخدرات تضم امرأة
كما تمكنت، ليلة أول أمس، الفرقة المتنقلة بالشرطة القضائية بأمن ولاية ورقلة، من تفكيك شبكة إجرامية مختصة في ترويج المهلوسات.
وتتكون الشبكة من خمسة أشخاص من بينهم امرأة في العقد الثاني من العمر.