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الوادي: تفكيك 3 شبكات إجرامية مختصة في سرقة المركبات

بقلم عبد العالي رحومة
الوادي: تفكيك 3 شبكات إجرامية مختصة في سرقة المركبات
إسترجاع سيارات
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تمكنت فرق الشرطة القضائية بأمن ولاية الوادي، في عمليات نوعية خلال شهر سبتمبر الفارط. من تفكيك 03 شبكات إجرامية مختصة في سرقة المركبات.

وحسب المعلومات المتوفرة، فإن الشبكة تتكون من 08 أشخاص تنشط في مجال سرقة المركبات بالعنف، وإستعمال مفاتيح مصطنعة. أين تمكنت ذات المصالح من إسترجاع 6 مركبات أغلبها سيارات أجرة، تعرض أصحابها لسرقة مركباتهم بدائرة الإختصاص.

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