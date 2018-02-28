الوادي.. تقنية الـ AFIS تمكن أمن من الإطاحة بعصابة سرقة السيارات

أخبار الجزائر
  • -
  • 0
الوادي.. تقنية الـ AFIS تمكن أمن من الإطاحة بعصابة سرقة السيارات
بقلم عبد العالي رحومة

اطاحت  مصالح الشرطة القضائية بأمن دائرة الرقيبة  بولاية الوادي من بعصابة أشرار تحترف سرقة المساكـن و السيارات.

وبعد تلقي فرقة الشرطة القضائية بأمن دائرة الرقيبة، لشكـوى من قبل مواطنان يقطنان بالبلدية ، بخصوص تعرض مسكنيهما لعملية سطو.

طالت مبالغ مالية 75 مليون سنتيم، لتباشر عملية البحث والتحري بداية من معاينة مسرح الجريمة ورفع البصمات وتحليلها بإستمعال الـ ” النظام الآلي للتعرف على البصمات” “AFIS”.

أين تم الكشف عن تورط أحد المسبوقـين قضائيا والذي تم توقيفه.

ليتم التعرف عـلى الشخـص الثاني الذي كان يرافـقه في عـملية السطـو عـلى المساكـن و إرتكاب عـملية سـرقة أخرى بمدينة قـمار.

طالت أجـزاء من سيارة من نوع هيونداي أكـسنـت وسـرقة ثالثة من داخل مـركـبة بعاصمة الولاية الوادي.

وبعـد إسـتـكـمال كافة إجراءات التحـقـيـق في القضية تم تقديم المتورطين أمام الجهات القضائية ،التي أمرة بإيداعها الحبس المؤقـت.

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

دير لافير

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2018

تطويرALM Digital