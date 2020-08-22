الوادي.. تكريم الأطباء الخواص المتطوعين بدار الولادة

أقدمت إدارة المؤسسة الاستشفائية الام والطفل بشير بن ناصر على تكريم نخبة من الأطباء الخواص بالولاية من مختصيين في الجراحة، وكذا في التوليد.

وجاء التكريم بسبب مساهمتهم في مرافقة نداء الواجب بالعمل التطوعي لخدمة المريض في الأيام العصيبة التي مرت بها البلاد، والولاية والمؤسسة بشكل خاص خلال جائحة كورونا covid.19 .

كما تم تكريم الجيش الأبيض تقديرا ووفاء لهؤلاء الأبطال، الذين ساهموا في رفع وتيرة الخدمة العمومية في ظل ما شهدته هذه الدار من حريق أودى بحياة 08 رضع وانتشار جائحة كورونا التي ضاعفت من المخاوف لدى الحوامل.