الوادي.. تكريم الطالبة ريان بن علي المتفوقة وطنيا بشهادة البكالوريا

أشرف والي ولاية الوادي، عبد القادر راقع رفقة رئيس المجلس الشعبي الولائي، صبيحة اليوم السبت، على تكريم الطالبة ريان بن علي المتفوقة وطنيا في شهادة البكالوريا.

وحسب بيان لمصالح الولاية، فقد حضر مراسم حفل تكريم الطالبة، السلطات المدنية والعسكرية.

وتفوقت الطالبة “ريان بن علي” وطنيا في شهادة البكالوريا 2021 في شعبة اللغات الأجنبية بمعدل 17,96، وستحظى بتكريم من طرف رئيس الجمهورية خلال الأيام القادمة، حسب ذات المصدر.