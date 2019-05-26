الوادي: تكوين أزيد من 1200 متربصا فلاحيا في آفاق سنة 2024 

سيتم بولاية الوادي، تكوين أكثر من 1200 متربصا في تخصصات بمجال الفلاحة بشقيه الزراعي والحيواني، بمعاهد ومراكز التكوين المهني والتمهين في حدود نهاية سنة 2024.

حسبما أفاد به مدير القطاع بلقاسم غسكيلي، فإن هذه الآلية تأتي في إطار التجسيد العملي لإستراتيجية جهاز التكوين المهني والتمهين.

قصد استحداث مناصب تكوينية تتلاءم والأنشطة المهنية المحلية، الكفيلة بتلبية احتياجات السوق المحلية من اليد العاملة المؤهلة.

كما صرح ذات المتحدث الى أنه لتعميم هذا المسعى، تم كمرحلة أولية إدراج 21 تخصصا فلاحيا.

ارتكزت في مجملها على الإنتاج الحيواني والزراعات الكبرى وزراعة الأشجار المثمرة ومساعد في التربية الحيوانية وزراعة الخضرواتي.

وقد وزعت هذه التخصصات على المعاهد الوطنية الاربعة المتخصصة في التكوين المهني والتمهين التي تتوفر عليها الولاية .