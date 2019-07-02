الوادي.. تلميذ من بئر العاتر يشنق نفسه بعد رسوبه في الـBEM

أقدم تلميذ يقطن بولاية تبسةرسب في امتحان شهادة التعليم المتوسط على الانتحار شنقا في الوادي .

الضحية “حامد هشام” 15 سنة يدرس في متوسطة بوديار بوبكر ببئر العاتر رسب في امتحان شهادة التعليم المتوسط.

عثر عليه مشنوقا بواسطة حبل تم ربطه في اعلى سقف إحدى غرف منزل جده بولاية الوادي بعد سفره رفقة والدته من اجل اجرائها تحاليل طبية.

الفرضية الاولية تقول ان الوفاة انتحار بعد تعرضه لصدمة نفسية كبيرة خاصة بعد تأكده من عدم النجاح، وكان كل حلمه الدخول الى مدرسة أشبال الأمة.

التحقيق الامني تم فتحه على مستوى ولاية الوادي بامر من وكيل الجمهورية الذي اعطى امرا باجراء عملية التشريح من طرف الطبيب الشرعي.

عملية نقل الجثة تتم هذا المساء من اجل اجراء الدفن بمسقط رأسه.