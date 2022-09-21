الوادي.. توحيد الزي المدرسي بمجمع الدريدي بالرباح

شهد الدخول المدرسي فرحة البراعم بدخول المدرسي الجديد، بالمجمع المدرسي بحي الدريدي ببلدية الرباح جنوب الولاية.

وتميز الدخول بتوحيد اللباس للتلاميذ وهو ما أعطى الدخول أجواء رائعة.

وتندرج هذا المبادرة التي أشرفت عليها هيئة أولياء التلاميذ في كسر كل الفروق بين التلاميذ وجعلهم سواسية.

بالإضافة إلى بعث روح التضامن والتعاون بين كل الأطراف العملية التربوية وإعطاء دفعة وجرعات نفسية ومعنوية للتلاميذ للتميز والاجتهاد خلال هذا الموسم.