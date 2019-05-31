الوادي: توزيع 1427 سكن بمختلف الصيغ بمناسبة ليلة القدر  

تم بولاية الوادي، توزيع ما لا يقل عن 1427وحدة من مختلف صيغ السكن بولاية الوادي، بمناسبة الاحتفالات بليلة القدر.

حيث أشرف والي الولاية، مساء أمس الخميس، على توزيع خمسة أنماط سكنية.

وتتوزع هذه الوحدات السكنية التي تم تسليم مقررات استفادة في حفل رمزي نظم بالقاعة الكبرى أحمد رشيق مقى بمقر الولاية.

كما وزع في هذا الإطار 140 سكن عمومي إيجاري ذات طابع اجتماعي ببلدية أم الطيور، بالمقاطعة الإدارية بالمغير بمنطقة وادي ريغ.

في حين سلمت مقررات إستفادة 125 وحدة سكنية موجهة لبلدية عاصمة الولاية، موزعة بين 100 سكن ترقوي مدعم و25 سكن ترقوي عمومي.

هذا بالإضافة إلى أنه تم توزيع 1000 تخصصية سكنية لفائدة سكان بلدية البياضة، كقطع أرضية مهيئة جاهزة لبناء سكن.

وهي الصيغة المستحدثة منذ ست سنوات لفائدة سكان الجنوب والهضاب العليا.

إلى جانب أنه تم تسليم 1000 قرار إستفادة من إعانة مالية، موجهة لبناء سكن ريفي.

موزعة على مستوى ثلاث بلديات: الرقيبة، حاسي خليفة والدبيلة.

وهو النمط الذي يشهد إقبالا واسعا عليه نظرا للطابع الريفي للعديد من مناطق الولاية.

كما استفاد 62 موظفا بقطاع التربية من سكن وظيفي، من أصل 123 سكن جاهزة للتوزيع في الأيام القريبة القادمة.