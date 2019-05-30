الوادي..توزيع 1427 وحدة سكنية بمختلف الصيغ تزامنا وليلة القدر

بمناسبة ليلة القدر المباركة تمت مراسيم تسليم مفاتيح وقرارات استفادة لـ 1427 وحدة سكنية بمختلف الصيغ موزعة.

وتم تسليم مفاتيح 140 سكن عمومي ايجاري بكل من بلدية أم الطيور بالمقاطعة الادارية المغير.

اضافة الى تسليم مقررات الاستفادة من 100 سكن ترقوي مدعم (LPA) ببلدية الوادي ،تسليم مفاتيح 25 سكن ترقوي عمومي (LPP) ببلدية الوادي.

كما تم تسليم قرارات الاستفادة من 1000 تحصيصة أرضية إجتماعية ببلدية البياضة.

وتسليم قرارات الاستفادة من 62 سكن من اصل 123 سكن وظيفي تابع لمديرية التربية .

و تسليم 100 قرار استفادة من إعانة لبناء سكن ريفي بكل من بلدية الرقيبة وحاسي خليفة والدبيلة .

كما تم التكفل بختان 30 طفل يتيم، وتقديم هداياوالتكفل فالعملية من قبل السلطات المحلية.