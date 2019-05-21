الوادي: توقع إنتاج 446 ألف قنطار من الحبوب الموسم الحالي 

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الوادي: توقع إنتاج 446 ألف قنطار من الحبوب الموسم الحالي 
بقلم خميسة مريم

تتوقع ولاية الوادي إنتاج 445.9 ألف قنطار من الحبوب خلال موسم الحصاد الجاري، الذي إنطلق هذا الأسبوع.

حيث تتوزع الحبوب على نوعين يتصدرها القمح الصلب بـ 344.4 ألف قنطار بزيادة تقدر بـ 27.5  بالمائة مقارنة بالموسم الفلاحي الفارط

أما الشعير فيتوقع إنتاج 101.5 ألف قنطار بنسبة زيادة فاقت 200 بالمائة، مقارنة بالعام الماضي.

 وصرح رئيس الغرفة الفلاحية بكار غمام حامد، أن المساحة الإجمالية المخصصة لزراعة الحبوب هذا الموسم الفلاحي تقدر بـ11.1 ألف هكتار.

 حيث تتوزع زراعة الحبوب بنسب متفاوتة على أربعة بلديات فلاحية تتقدمها بلدية بن قشة وحاسي خليفة إلى جانب كل من بلديتي الطريفاوي والمغير بمنطقة وادي ريغ.

إذ تم تسجيل إنتاج وفير للحبوب بالمناطق الفلاحية لاسيما حديثة العهد بزراعة الحبوب.

وتجدر الإشارة أن مصالح مديرية الفلاحة، بصدد تجسيد برنامج يقضي بإنشاء مساحات كبرى خاصة بزراعة الحبوب وعصرنة ومكننة زراعة الحبوب وتكثيفها.

 هذا إلى جانب البحث عن آليات لاستحداث مساحات لزراعة البقول الجافة. 


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