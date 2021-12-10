الوادي: توقيف أربعة أشخاص ومركبة رباعية الدفع مهرّبة وحجز 9 آلاف قارورة خمر

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية الوادي، من توقيف شبكة إجرامية تنشط في مجال الإتجار وترويج المشروبات الكحولية في الوسط الحضري.

وتتكون الشبكة الإجرامية من أربعة أفراد. حيث تمكنت ذات المصالح من حجز ما يقارب 9 آلاف وحدة من المشروبات الكحولية من مختلف الأنواع والأحجام. بالإضافة كذلك إلى حجز مركبة رباعية الدفع تستخدم في نقل هذه المواد.

وجاءت العملية عقب رصد النشاط المشبوه للشبكة، والتي تقوم باستغلال أحد المحيطات الفلاحية على أطراف المدينة في تخزين هذه المواد، وترويجها في الوسط الحضري. ليتم إعداد خطة عملياتية قصد الإيقاع بالمشتبه فيهم.

كما تم مداهمة المخبأ، وتوقيف المتورطون مع حجز ما مجموعه 8925 وحدة من المشروبات الكحولية من مختلف الأنواع والأحجام.

واستمرارا في التحقيق وبعد إخضاع المركبة المحجوزة للمعاينة التقنية، تبين أنها دون وثائق ذات منشأ أجنبي متأتية عن طريق التهريب. وبعد استكمال الإجراءات القانونية اللازمة تم تقديم المعنيين إلى الجهات القضائية المختصة.

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الوادي: الدرك يحجز أزيد من 8 آلاف قرص مهلوس بالحمراية

تمكن عناصر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالحمراية، خلال جاحز أمني من توقيف مركبة. وبعد إخضاعها للتفتيش الدقيق تم العثور داخلها على 8095 قرص مهلوس مخبأة بإحكام داخل تجاويف السيارة. وبعد استيفاء كامل الإجراءات القانونية، تم تحويل المتورط لوكيل الجمهورية محل الاختصاص. الدرك يوقف شخصا ويحجز 1770 قرص مهلوس كما تمكن عناصر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بكونين ولاية الوادي، من حجز 1770 قرص مهلوس مع توقيف شخص. وحسب بيان للدرك الوطني، فقد تمت العملية خلال وضع حاجز مروري عبر الطريق الوطني رقم 48. أين تم توقيف سائق المركبة. بالإضافة إلى ذلك إخضاعها للتفتيش الدقيق. حيث عثر على كمية تقدر بـ 1770 قرص مهلوس مخبأة بإحكام داخل المركبة. من جهتها الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بكونين فتحت تحقيقا في القضية. كما سيتم تقديم المتورط الموقوف أمام الجهات القضائية المختصة.