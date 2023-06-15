الوادي: توقيف إمرأة وحجز 14910 قرص مهلوس

تمكن عناصر الأمن الحضري الثالث بالوادي من توقيف إمرأة تقوم بتخزين المهلوسات داخل مسكنها. و تحجز كمية هامة منها.

وقائع القضية تعود إلى استغلال أفراد الشرطة بذات المصلحة لمعلومات مؤكدة حول قيام امرأة بتخزين المؤثرات العقلية داخل مسكنها، بعد توسيع التحريات و تحت إشراف وكيل الجمهورية تم استصدار إذن بتفتيش مسكن المعنية، ما مكن من ضبط و حجز ما مجموعه 14910 كبسولة من المؤثرات العقلية.

بعد استيفاء الإجراءات القانونية اللازمة تم تقديم المشتبه فيها أمام الجهات القضائية المختصة.