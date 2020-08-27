الوادي: توقيف المتورطين في قتل الشاب بحي 19مارس بولاية عنابة

أخبار الجزائر
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الوادي: توقيف المتورطين في قتل الشاب بحي 19مارس بولاية عنابة
بقلم عبد العالي رحومة

تمكنت مصالح الأمن بالوادي اليوم الخميس من إلقاء القبض المتورطين وهما مسبوقان قضائيا في مقتل شاب بحي 19مارس في عنابة.

ووفق مصادر النهاراونلاين سيتم تحويل المشتبه فيهم إلى ولاية الوادي لاستكمال التحقيقات معهم التي لا تزال متواصلة.

عملية التوقيف تمت إثر تمديد الإختصاص من طرف أمن الوادي لولاية عنابة وبعد استغلال معلومات والتحري.

وأضافت ذات المصادر على رغبة المتورطان في الهجرة الغير شرعية لاسبانيا للهروب من الجريمة.

هذا وقد لقي شاب في العشرينيات من العمر حتفه يوم 25 أوت الماضي بعد ذبحه بسلاح أبيض من قبل شخص ٱخر بحي 19مارس بعاصمة الولاية


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=877321

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