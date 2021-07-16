الوادي: توقيف بارون مخدرات مبحوث عنه وضبط كمية معتبرة بحوزته

تمكن عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية الوادي، من الإطاحة بشخص في العقد الرابع من العمر ينحدر من عاصمة الولاية محل متابعات قضائية.

وحسب مصالح الأمن، فإن الشخص الموقوف محل متابعات قضائية ونشرة بحث دولية لتورطه في الإتجار الدولي بالمخدرات. حيث جاءت العملية عقب الإستغلال الأمثل لمعلومات تفيد بتواجد المتورط في بأحد المساكن. ليتم إعداد خطة عملياتية محكمة بالتنسيق مع الجهآت القضائية وتفتيش المسكن. أين تم توقيفه وضبط بحوزته على 14 صفيحة من المخدرات بوزن 1.5 كلغ من الكيف المعالج. و292 قرص مهلوس ومبلغ مالي من عائدات الترويج. وبعد استكمال إجراءات التحقيق في القضية تم تقديم المتورط أمام الجهات القضائية المختصة